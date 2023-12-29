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【鬼リピ確定レシピ】梅と大葉が香る大根の挟み焼き

大葉と梅の爽やかな香り、鶏ひき肉の絶妙なハーモニー！大根で挟んで焼くだけの簡単絶品レシピ！ 一口で幸せを味わえるおかずの新定番！

by Red Kikuchi, Mayumi Oowada, Tasty Japan

Tasty!

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弱火でじっくり焼き、中までしっかりと火を通すのがポイント！ぜひ作ってみてくださいね♪

梅と大葉が香る大根の挟み焼き

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2人分


材料：

大根　50g

【A】鶏ひき肉　150g 

【A】梅肉　大さじ1

【A】マヨネーズ　大さじ1/2

【A】酒　大さじ1/2

【A】砂糖　小さじ1/2

【A】塩　小さじ1/2

大葉　6枚

サラダ油　小さじ1


作り方：

① ボウルに【A】を入れて混ぜ合わせる。

② 薄く輪切りにした大根に大葉、①をのせて大根で挟む。 

③ フライパンにサラダ油を引き、②を並べ、弱火でじっくり焼き色が付くまで焼く。 

④ 焦げ目が付いたら裏返して水（分量外 大さじ2）を入れ、ふたをして3〜4分蒸し焼きにしたら、完成！

🍳🍳🍳 Let's Try 🍳🍳🍳