【鬼リピ確定レシピ】梅と大葉が香る大根の挟み焼き

Buzz·公開 2023年12月29日【鬼リピ確定レシピ】梅と大葉が香る大根の挟み焼き大葉と梅の爽やかな香り、鶏ひき肉の絶妙なハーモニー！大根で挟んで焼くだけの簡単絶品レシピ！ 一口で幸せを味わえるおかずの新定番！by Red Kikuchi, Mayumi Oowada, Tasty JapanLinkFacebookPinterestTwitterMail Tasty! BuzzFeed 弱火でじっくり焼き、中までしっかりと火を通すのがポイント！ぜひ作ってみてくださいね♪ 梅と大葉が香る大根の挟み焼き BuzzFeed 2人分材料：大根 50g【A】鶏ひき肉 150g 【A】梅肉 大さじ1【A】マヨネーズ 大さじ1/2【A】酒 大さじ1/2【A】砂糖 小さじ1/2【A】塩 小さじ1/2大葉 6枚サラダ油 小さじ1作り方：① ボウルに【A】を入れて混ぜ合わせる。② 薄く輪切りにした大根に大葉、①をのせて大根で挟む。 ③ フライパンにサラダ油を引き、②を並べ、弱火でじっくり焼き色が付くまで焼く。 ④ 焦げ目が付いたら裏返して水（分量外 大さじ2）を入れ、ふたをして3〜4分蒸し焼きにしたら、完成！ 🍳🍳🍳 Let's Try 🍳🍳🍳