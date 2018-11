More

千葉工科大が開発した「Scan SLAM(Simultaneous Localization and Mppinng)」技術と360°レーザセンサシステムにより、部屋の形状と同時に室内で動く人まで認識、従来のロボット掃除機よりも「一段上の環境認識能力」を実現した。

Natsuko Abeに連絡する メールアドレス:natsuko.abe@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.