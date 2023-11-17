【嘘でしょ…】ハッピーセットで、あの「国民的おもちゃ」がカードゲームになってて笑ったわ！

※この記事のサンプル商品は、レビューの為に提供を受けました。
11月17日からのハッピーセットは「国民的おもちゃ」がマクドナルド版ゲームになって登場！
あの「黒ひげ危機一発」が、まさかのカードゲームに！
剣をタルシートの上に置いていき、カードをめくっていくゲームです。
おもしろ要素満載で、ドキドキ感を楽しめる！
カードをめくるたびにドキドキして大盛り上がり！
ほかにも「人生ゲーム」や「どうぶつしょうぎ」など、どれも見逃せないクオリティです！
「みんなで！パーティーゲーム」のハッピーセット
価格：490円〜（税込・一部店舗及びデリバリーでは価格が異なります）
🄫 TOMY © 2023 Hasbro. 🄫 きたおまどか・ふじたまいこ・ねこまど 🄫KAZUNARI YONEMITSU,PIZZICATO DESIGN Inc.,GENTOSHA The MONOPOLY name and logo, the distinctive design of the game board, the four corner squares, the MR. MONOPOLY name and character, as well as each of the distinctive elements of the board, cards, and the playing pieces are trademarks of Hasbro for its property trading game and game equipment. ©1935, 2023 Hasbro. ©2023 McDONALD’S