    【嘘でしょ…】ハッピーセットで、あの「国民的おもちゃ」がカードゲームになってて笑ったわ！

    マクドナルドの新作ハッピーセットに、みんなで遊べる「パーティーゲーム」が登場！あの「人生ゲーム」や「黒ひげ危機一発」などが、マック版のオリジナルゲームになっているんです。これは大人もハマるわ〜！

    Mayu Ono
    by Mayu Ono

    小野 麻由 BuzzFeed Staff, Japan

    ※この記事のサンプル商品は、レビューの為に提供を受けました。

    11月17日からのハッピーセットは「国民的おもちゃ」がマクドナルド版ゲームになって登場！

    BuzzFeed

    2023年11月17日（金）より全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて、「みんなで！パーティーゲーム」のハッピーセットが登場します。

    マクドナルド（マック）のおすすめハッピーセット2023「みんなで！パーティーゲーム」
    Mayu Ono / BuzzFeed

    ボードゲームの定番である「人生ゲーム」や「モノポリー」などが、マクドナルドオリジナルのルールやデザインで楽しめる、全6種類。

    今回はその中から「黒ひげ危機一発」のおもちゃをレビューします。

    あの「黒ひげ危機一発」が、まさかのカードゲームに！

    マクドナルド（マック）のおすすめハッピーセット2023「みんなで！パーティーゲーム」
    Mayu Ono / BuzzFeed

    タルに剣をさしていき、黒ひげくんが飛び出すまでのドキドキを楽しむ「黒ひげ危機一発」が、マクドナルドのオリジナルカードゲームになって登場。

    マクドナルド（マック）のおすすめハッピーセット2023「みんなで！パーティーゲーム」
    Mayu Ono / BuzzFeed

    箱を開けてみると、指示が書かれた黒ひげカード、タルが描かれたシート、4色の剣がプリントされた台紙などが入っていました。

    マクドナルドの帽子をかぶった黒ひげくんが、コミカルでとってもかわいい！

    剣をタルシートの上に置いていき、カードをめくっていくゲームです。

    マクドナルド（マック）のおすすめハッピーセット2023「みんなで！パーティーゲーム」
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    ルールを簡単に言うと、タルシートの上に剣を置いていき、黒ひげカードをめくって、書いてある指示にしたがっていくゲーム。

    マクドナルド（マック）のおすすめハッピーセット2023「みんなで！パーティーゲーム」
    Mayu Ono / BuzzFeed

    最終的に「アウト！」のカードが出たら、ゲーム終了。そのカードを引いたプレイヤーが負けです。

    残りのプレイヤーのうち、いちばん多くのカードを持っている人が勝ちになります。

    おもしろ要素満載で、ドキドキ感を楽しめる！

    マクドナルド（マック）のおすすめハッピーセット2023「みんなで！パーティーゲーム」
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    じゃんけんに勝った人がこのカードをもらえる「じゃんけんカード」や、そのまま引いたカードを手持ちに加える「セーフカード」など、まさに運ゲー！

    マクドナルド（マック）のおすすめハッピーセット2023「みんなで！パーティーゲーム」
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    剣の種類もいろいろあり、ノーマルなものから2枚カードが引ける「ダブル剣」。

    マクドナルド（マック）のおすすめハッピーセット2023「みんなで！パーティーゲーム」
    Mayu Ono / BuzzFeed

    次の人の順番を飛ばせる「1回休みの剣」や、アウトが出そうなときに使いたい1回パスできる「シルバー剣」もありました。

    ただカードを引くだけでなく、剣の出し方でもドキドキ感を楽しめるとは良く考えられてますね！

    カードをめくるたびにドキドキして大盛り上がり！

    マクドナルド（マック）のおすすめハッピーセット2023「みんなで！パーティーゲーム」
    Mayu Ono / BuzzFeed

    カードが増えたり減ったりしているうちに、私が「アウト！」のカードを引いてしまいゲーム終了に。

    いくらカードをたくさん持っていても、一瞬で負けになってしまう悔しさがたまりません！

    簡単に盛り上がれるゲームなので、大人同士でお酒を飲みながら楽しむのもよさそう。

    ほかにも「人生ゲーム」や「どうぶつしょうぎ」など、どれも見逃せないクオリティです！

    ©2023 McDONALD’S

    第1弾（11月17日〜11月23日）は、「目指せ社長への道！マクドナルド人生ゲーム」「カードになったよ！黒ひげ危機一発」「どうぶつしょうぎ マクドナルドバージョン」の全3種類。

    第2弾（11月24日〜11月30日）は、「はぁって言うゲーム マクドナルドバージョン」「ハッピーセット トランプ」「モノポリー マクドナルドバージョン」の全3種類。

    そして第3弾（12月1日～）では、全6種類のおもちゃからどれか1つもらえますよ！

    どれもマクドナルドオリジナルの内容になっていて特別感たっぷり。

    これからのクリスマスや年末の集まりに、みんなでワイワイ盛り上がれそうです！

    「みんなで！パーティーゲーム」のハッピーセット

    価格：490円〜（税込・一部店舗及びデリバリーでは価格が異なります）

    🄫 TOMY © 2023 Hasbro. 🄫 きたおまどか・ふじたまいこ・ねこまど 🄫KAZUNARI YONEMITSU,PIZZICATO DESIGN Inc.,GENTOSHA The MONOPOLY name and logo, the distinctive design of the game board, the four corner squares, the MR. MONOPOLY name and character, as well as each of the distinctive elements of the board, cards, and the playing pieces are trademarks of Hasbro for its property trading game and game equipment. ©1935, 2023 Hasbro. ©2023 McDONALD’S