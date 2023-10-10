Buzz·公開 2023年10月10日【冷蔵庫にごぼうと豆腐があったら...】無限に食べられちゃうふわふわおかずを作っちゃお！ごぼうと豆腐でもう一品！食感が最高のレシピです。by by Mayumi OowadaBuzzFeed Staff, by Tasty JapanBuzzFeed StaffFacebookPinterestTwitterMailLink BuzzFeed シャキシャキのごぼうとふわふわの豆腐が相性抜群。ぜひ、作ってみてくださいね♫ ごぼうと豆腐の落とし揚げ BuzzFeed 2人分材料：ごぼう 1/4本【A】絹豆腐 150g【A】鶏ひき肉 100g【A】卵 1個【A】薄力粉 大さじ2【A】しょうゆ 大さじ1【A】酒 大さじ1【A】おろししょうが 大さじ1サラダ油 大さじ3 作り方：① ごぼうは包丁の背を使って表面を軽くこそげ取り、ささがきにして水にさらし、キッチンペーパーで水気を拭きとる。② ボウルに①と【A】を入れて混ぜる。③ フライパンにサラダ油を入れて中火で熱し、②をスプーンでこんもりとすくってフライパンへ静かに落とす。両面こんがり揚げ焼きにしたら、完成！ 🍳🍳🍳Let's try🍳🍳🍳