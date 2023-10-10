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【冷蔵庫にごぼうと豆腐があったら...】無限に食べられちゃうふわふわおかずを作っちゃお！

ごぼうと豆腐でもう一品！食感が最高のレシピです。

by
Mayumi Oowada
by Mayumi Oowada

BuzzFeed Staff

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Tasty Japan
by Tasty Japan

BuzzFeed Staff

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シャキシャキのごぼうとふわふわの豆腐が相性抜群。ぜひ、作ってみてくださいね♫

ごぼうと豆腐の落とし揚げ

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2人分


材料：

ごぼう　1/4本

【A】絹豆腐　150g

【A】鶏ひき肉　100g

【A】卵　1個

【A】薄力粉　大さじ2

【A】しょうゆ　大さじ1

【A】酒　大さじ1

【A】おろししょうが　大さじ1

サラダ油　大さじ3

　

作り方：

① ごぼうは包丁の背を使って表面を軽くこそげ取り、ささがきにして水にさらし、キッチンペーパーで水気を拭きとる。

② ボウルに①と【A】を入れて混ぜる。

③ フライパンにサラダ油を入れて中火で熱し、②をスプーンでこんもりとすくってフライパンへ静かに落とす。両面こんがり揚げ焼きにしたら、完成！

🍳🍳🍳Let's try🍳🍳🍳