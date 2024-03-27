    【画像集で見る】キングジムの攻めた商品。人気菓子を彷彿とさせるイラストシールや、キングファイルそっくりの見た目をしたブックカバーも

    A4サイズがぴったり入る「キングファイル A4タテ型 No.2475A」を忠実に再現した、キングジムストア限定のオリジナルペーパーバッグが発売中です。

    まさん
    by まさん

    BuzzFeed Contributor

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    SNSで話題の「キングファイル ペーパーバッグ」（キングジム公式Xより）
    SNSで話題の「キングファイル ペーパーバッグ」（キングジム公式Xより） / Via Twitter: @kingjim

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    SNSで話題の「キングファイル ペーパーバッグ」（キングジム公式Xより）
    SNSで話題の「キングファイル ペーパーバッグ」（キングジム公式Xより） / Via Twitter: @kingjim

    5. ファイルとバッグを隣同士で並べると区別がつかない！？

    キングジムストアオリジナル　キングファイル ペーパーバッグ / Via kingjim.com

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    Twitter: @kingjim

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    Twitter: @kingjim_store

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