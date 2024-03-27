【画像集で見る】キングジムの攻めた商品。人気菓子を彷彿とさせるイラストシールや、キングファイルそっくりの見た目をしたブックカバーも

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A4サイズがぴったり入る「キングファイル A4タテ型 No.2475A」を忠実に再現した、キングジムストア限定のオリジナルペーパーバッグが発売中です。
フラゲした「イラストシール」をカスタマイズしてみるの巻。https://t.co/bRSgLRQEsx pic.twitter.com/MUizAFl9xE— キングジム (@kingjim) June 9, 2023
キングファイル風のブックカバーを再入荷しました。文庫本サイズです。https://t.co/8cTEbTuCqm pic.twitter.com/svR9uZ9rEl— キングジム公式オンラインストア (@kingjim_store) December 29, 2023