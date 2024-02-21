    【比較画像】富士そば「インフィニティコロッケそば」と通常の「コロッケそば」

    夢もサイズも∞（無限大）。試作品の時点でインパクトがあった、あの「インフィニティコロッケそば」が本当に食べられます！

    by
    まさん
    by まさん

    BuzzFeed Contributor

    ,
    Hayato Ikeya
    by Hayato Ikeya

    BuzzFeed Staff

    Twitter: @fujisobar

    Twitter: @fujisobar

    インフィニティサイズ（左）と通常サイズ（右）の比較

    インフィニティサイズ（左）と通常サイズ（右）の比較
    名代富士そば【公式】のXより / Via Twitter: @fujisobar

    インフィニティコロッケそば

    インフィニティコロッケそば
    名代富士そば【公式】のXより / Via Twitter: @fujisobar