【比較画像】富士そば「インフィニティコロッケそば」と通常の「コロッケそば」

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夢もサイズも∞（無限大）。試作品の時点でインパクトがあった、あの「インフィニティコロッケそば」が本当に食べられます！
BuzzFeed Contributor
BuzzFeed Staff
...フォロワーの皆様...聞こえますか...今...あなたの...脳内に...直接語りかけています...富士そば秋葉原店で...なんと...あの...インフィニティコロッケそばが...販売開始予定です...楽しみに...しててください...... pic.twitter.com/SBVpJeJNdZ— 名代富士そば【公式】 (@fujisobar) February 18, 2024
信じられない非常事態が発生しました。インフィニティコロッケそばを販売する場合...— 名代富士そば【公式】 (@fujisobar) January 22, 2024
・単品530円(税込)！
・インフィニティコロッケそば950円(税込)！
になってしまいます...😅
こんな価格ではコロッケそばも富士そばも嫌われちゃいそうですが、販売を希望される方はリポストをお願いします！！ pic.twitter.com/EBJse6YV8I