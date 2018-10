20名死亡のリムジンバス衝突事故　運行会社は無許可車両を無免許で運転させていた

Mary Ann Georgantopoulos is a reporter for BuzzFeed News and is based in New York. Mary Ann Georgantopoulosに連絡する メールアドレス:maryann.georgantopoulos@buzzfeed.com.

Claudia Koerner is a reporter for BuzzFeed News and is based in Los Angeles. Claudia Koernerに連絡する メールアドレス:claudia.koerner@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.