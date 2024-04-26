【画像集】チューリップを拡大してよく見ると……？→衝撃の正体に思わず脱帽。岡本さんの他作品も見る。
草地に咲く満開のピンクチューリップ🌷……かと思いきや？ これ、チューリップじゃないんです。まさかの正体に「どー見てもチューリップやん」「まんまと騙されました」と驚きの声が上がっています。その正体とは一体？
Twitter: @okaphotoart
チューリップに見えたら、拡大して見てください🔍洗濯バサミです。 pic.twitter.com/VdUJK1msBM— 洗濯バサミフォトグラファー・岡本なう (@okaphotoart) April 17, 2024
Twitter: @okaphotoart
今年最高の出来‼️洗濯バサミのネモフィラです pic.twitter.com/XJgiE14Fxt— 洗濯バサミフォトグラファー・岡本なう (@okaphotoart) April 19, 2024
Twitter: @okaphotoart
今年も洗濯ばさみのタンポポで蝶を惑わせたw pic.twitter.com/E9ACov1aaI— 洗濯バサミフォトグラファー・岡本なう (@okaphotoart) April 12, 2024