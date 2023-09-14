【画像】美しい…！ 世界の露天温泉ずらり

Buzz·公開 2023年9月14日【画像】美しい…！ 世界の露天温泉ずらりこれは行ってみたい……！by Kumiko Matsushima松島 久未子 / BuzzFeed Culture Team LeadFacebookPinterestTwitterMailLink 【アイスランド】ブルーラグーン（Blue Lagoon） 旅サラダPLUS+ 【ギリシャ】サントリーニ島（Santorini） 旅サラダPLUS+ 【ハンガリー】 旅サラダPLUS+ 【アメリカ】アラスカ チナ温泉リゾート（Alaska／Chena Hot Springs Resort） 旅サラダPLUS+ 【ニュージーランド】ヘルズゲート ジオ サーマルパーク＆マッドバス スパ（Hell’s Gate Geothermal Park and Mud Bath Spa） 旅サラダPLUS+ 【オーストラリア】ペニンシュラ・ホット・スプリングス（Australia／Peninsula Hot Springs） 旅サラダPLUS+ 《おすすめ記事はこちら👇》 【北海道】おすすめ観光スポット５選！知床ウトロで汗を流し整う旅【青森】ねぷたの灯ろう作りから源泉湧き流し温泉まで！十和田・黒石で感じる伝統文化【ハワイ】憧れのノースショアでサーフィンに挑戦！〜サーファー人気のおすすめレストラン・マーケット〜