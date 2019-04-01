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「令和」はチベット語で”希望”の意味？ ダライ・ラマ日本事務所「とても良い言葉」

発音がそっくりなのだそう。

Kota Hatachi
Kota Hatachi
籏智 広太 BuzzFeed News Reporter, Japan

発表された新元号「令和」。実はこの「レイワ」はチベット語で「希望」の意味があるという。

ダライ・ラマ法王日本代表部事務所提供 / BuzzFeed

ダライ・ラマ法王日本代表部事務所のルントック代表は、BuzzFeed Newsの取材に対し「発音がとても近くて、びっくりしています」とコメントする。

「チベットでは、落ち込まないよう、希望を捨てないようにと、老若男女問わず日常でよく使います」

「とても良い言葉なんです。新しい元号が決まった日本でも、未来に向けた、たくさんの希望が生まれますように」

この話題が注目を集めていたTwitter上では、「チベットの方々にも希望が溢れますように」などというツイートも上がっている。


Kota Hatachiに連絡する　メールアドレス：kota.hatachi@buzzfeed.com.

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