「令和」はチベット語で”希望”の意味？ ダライ・ラマ日本事務所「とても良い言葉」

発表された新元号「令和」。実はこの「レイワ」はチベット語で「希望」の意味があるという。
ダライ・ラマ法王日本代表部事務所のルントック代表は、BuzzFeed Newsの取材に対し「発音がとても近くて、びっくりしています」とコメントする。
「チベットでは、落ち込まないよう、希望を捨てないようにと、老若男女問わず日常でよく使います」
「とても良い言葉なんです。新しい元号が決まった日本でも、未来に向けた、たくさんの希望が生まれますように」
この話題が注目を集めていたTwitter上では、「チベットの方々にも希望が溢れますように」などというツイートも上がっている。
Kota Hatachiに連絡する メールアドレス：kota.hatachi@buzzfeed.com.
Got a confidential tip? Submit it here.
Looks like there are no comments yet.
Be the first to comment!
Looks like there are no comments yet. Sign in and be the first to comment!