人は「逃げる」ことで成長する。巨匠と平成生まれ、2人の絵本作家が語る人生論

More

五味 「絵本の良さはどう考えても、みんなとか絆じゃなく、個人だからなんだよな。ある時考えて、描いて、それがまた個人のもとに届く。パーソナル to パーソナルなのが、絵本のすごく良いところ」

Kota Hatachiに連絡する メールアドレス:Kota.Hatachi@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.