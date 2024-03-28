【画像】「コラボさせた人まじ天才だ」人気コスメと【推しの子】のコラボアイテムを見る♡

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メイクアップアーティストのウォン・ジョンヨさん監修のコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」とTVアニメ『【推しの子】』のコラボアイテムが4月10日より全国で限定発売されます。
.— 【公式】Wonjungyo(ウォンジョンヨ) (@wonjungyo_of_jp) March 27, 2024
💓限定発売
ウォンジョンヨ×『推しの子』コラボ
フィクシングブラーパウダーNとダイヤモンドライナーが、
アイちゃんのデザインで登場✨
フィクシングブラーパウダーは、容量UPしてリニューアル📢
ダイヤモンドライナーは、コラボ限定カラーで発売です💎
🐰ウォンジョンヨ… pic.twitter.com/kOEECqq0wx
これー！！😭めちゃくちゃうれしい……— 横槍メンゴ🐰🎀 (@Yorimen) March 27, 2024
限定カラーやばいよお
シークレットラベンダーぜったいほしいよお https://t.co/nisCuztAsg