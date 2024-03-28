    【画像】「コラボさせた人まじ天才だ」人気コスメと【推しの子】のコラボアイテムを見る♡

    メイクアップアーティストのウォン・ジョンヨさん監修のコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」とTVアニメ『【推しの子】』のコラボアイテムが4月10日より全国で限定発売されます。

    Kako Yoshihara
    by Kako Yoshihara

    吉原 賀子 / BuzzFeed Contents Writer

    ©赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会 / Via wonjungyobeauty.jp

    Twitter: @wonjungyo_of_jp
    「ウォンジョンヨ フィクシングブラーパウダー OS」 01 プレーンピンク（2530円） / Via ©赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会, 「ウォンジョンヨ フィクシングブラーパウダー OS」 02 プレーンベージュ（2530円） / Via ©赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会, 化粧箱 / Via ©赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
    「ウォンジョンヨ ダイヤモンドライナー」06 シークレットラベンダー（1540円） / Via ©赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

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    「TVアニメ『【推しの子】』第2期ティザービジュアル第2弾公開記念映像」 / Via youtu.be

    Twitter: @Yorimen