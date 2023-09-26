【動画】テレビTVアニメ『SPY×FAMILY』season2の主題歌が使用された本予告映像
2023年10月7日より放送開始されるTVアニメ『SPY×FAMILY（スパイファミリー）』Season 2の主題歌が発表されました。OP曲はAdo、ED曲はVaundy（バウンディ）が担当。「豪華メンツすぎ」「早くフルで聴きたい」などの声が寄せられています。
Twitter: @ado1024imokenp
TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 2— Ado (@ado1024imokenp) September 25, 2023
オープニング主題歌を担当させていただきます🕵️♀️📺🥜
タイトルは「クラクラ」
楽曲提供はなんとmeiyoさん(@meiyo_music )です🌀🌀
予告映像で少し聴けちゃいます。https://t.co/bXa06EnQwC
お楽しみに！ https://t.co/2LZ4uYepcg
Twitter: @spyfamily_anime
／— 『SPY×FAMILY（スパイファミリー）』アニメ公式 (@spyfamily_anime) September 25, 2023
Season 2主題歌発表🎉✨
OP主題歌：#Ado
ED主題歌：#Vaundy
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OP「クラクラ」・ED「トドメの一撃」 feat. Cory Wongを使用した
本予告映像公開🎬🎞
映像はこちら🔽https://t.co/0g5FZJQFcN
Season 2は10月7日(土)23:00より
テレビ東京系列ほかにて放送‼️#SPY_FAMILY #スパイファミリー pic.twitter.com/hkMZukFKaN