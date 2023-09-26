    【動画】テレビTVアニメ『SPY×FAMILY』season2の主題歌が使用された本予告映像

    2023年10月7日より放送開始されるTVアニメ『SPY×FAMILY（スパイファミリー）』Season 2の主題歌が発表されました。OP曲はAdo、ED曲はVaundy（バウンディ）が担当。「豪華メンツすぎ」「早くフルで聴きたい」などの声が寄せられています。

    Kako Yoshihara
    by Kako Yoshihara

    吉原 賀子 BuzzFeed News Intern, Japan

    『TVアニメ『SPY×FAMILY』公式スタートガイド』（集英社） / Via amazon.co.jp

    Twitter: @ado1024imokenp

    Twitter: @spyfamily_anime

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    「TOHO animation チャンネル」 / Via youtube.com