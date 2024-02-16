    【画像】「ちいかわラーメン 豚」のメニューとグッズを見る「ラーメンおいしそうだし、みんなかわいい」

    かわいい〜〜〜♡

    Kako Yoshihara
    by Kako Yoshihara

    吉原 賀子 / BuzzFeed Contents Writer

    期間限定でオープンする「ちいかわラーメン 豚」

    「ちいかわラーメン 豚」メインビジュアル

    マンガに登場する「郎」シリーズが今回の目玉

    X（旧Twitter）アカウント「ちいかわ💫アニメ火金」で更新されるWebマンガに登場する「郎」 / Via Twitter: @ngnchiikawa

    Twitter: @chiikawaramenNP
    「ちいかわラーメン 豚」で提供される3種類のラーメン

    ドリンクも『ちいかわ』

    「ちいかわラーメン 豚」の「黒烏龍茶（500円）」, 「ちいかわラーメン 豚」の「みかんジュース（660円）」, 「ちいかわラーメン 豚」の「ホワイトソーダ（770円）」, 「ちいかわラーメン 豚」の「禁酒期間ドリンク（コーラ）」（770円）
    「ちいかわラーメン 豚」の「生ビール（935円）」

    グッズも！

    「ちいかわラーメン 豚」の「どんぶりミニ（ちいかわ）（2200円）, 「ちいかわラーメン 豚」の「ジョッキグラス（5種）（2090円）」, 「ちいかわラーメン 豚」の「お冷グラス（1100円）」

    Twitter: @chiikawaramenNP