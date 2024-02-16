【画像】「ちいかわラーメン 豚」のメニューとグッズを見る「ラーメンおいしそうだし、みんなかわいい」

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かわいい〜〜〜♡
🍜🍜🍜 pic.twitter.com/QH5Nfe2Sf4— ちいかわ💫アニメ火金 (@ngnchiikawa) September 23, 2020
【ラーメン🍜】— ちいかわラーメン 豚 名古屋 (@chiikawaramenNP) February 16, 2024
ラーメンはサイズを「ミニ(ちいかわ)」、「小(ハチワレ)」、「大(うさぎ)」の3種から選べ、オリジナルどんぶりにてご提供いたします。
ラーメンメニューをご注文された方には、特典としてオリジナルどんぶりデザインの特製ステッカーをそれぞれお渡しいたします✨ pic.twitter.com/krOimdVzop
🍜＼ちいかわラーメン 豚／🍜— ちいかわラーメン 豚 名古屋 (@chiikawaramenNP) February 16, 2024
ちいかわラーメン豚の詳細はこちら⏬https://t.co/wYPnQK2JNb
※事前予約優先制となっております。ご予約方法は後日HPに掲載いたします。
※グッズ購入のみの利用はできませんので、予めご了承ください。#ちいかわ #ちいかわラーメン豚 #名古屋PARCO