世界で最も多い病気から身を守ろう！　知られざるフッ化物（フッ素）の有効性

原文:『It would appear that the most important missing factor in the Japanese situation, as compared with other industrialized countries, is the availability of fluoride. The strong environmental lobby inhibits the use of fluorides in its many forms except topical applications by dentists.』(14)。

最近ではこうした風潮はようやく変わってきて、2017年の歯科医師国家試験ではフッ化物の有効性に関する問題が出されています(図5)。また2017年からはフッ化物の濃度を高めた歯磨剤の販売が許可されています。

最近では2019年にNHKの番組「ためしてガッテン」で「イエテボリテクニック」という、フッ化物配合の歯磨き粉で歯みがきをした後、うがいをせずに吐き出すだけにする(または少量の水で1回ゆすぐ)ことでフッ素を口の中に残してむし歯予防効果を高める方法が紹介され大きな反響を呼びました。

この方法はむし歯予防先進国であるスウェーデンなどで実施されている方法です。

しかしながら、家庭環境に左右されずに大きな有効性をもつ小学校や幼稚園・保育園などでのフッ化物洗口の普及率はまだまだ低く、今後の普及でより一層のむし歯で苦しむ人々を減らせる可能性を秘めています。

家庭ではたっぷりとフッ化物配合歯磨剤をつけた歯みがきを行うこと、定期的な歯科医院でのフッ化物塗布を行うこと、そして学校や幼稚園・保育園でフッ化物洗口を行うことは、砂糖摂取の制限や歯みがきに加えて、みなさんやご家族のむし歯をより一層減らすことでしょう。

【相田潤(あいだ・じゅん)】東北大学大学院歯学研究科 国際歯科保健学分野准教授 臨床疫学統計支援室 室長

2003年北海道大学歯学部卒業 、2010年University College London客員研究員、2011年から現職。2012~2019年3月宮城県保健福祉部参与(歯科医療保健政策担当)、2018年度厚生労働省歯科口腔保健の推進に係るう蝕対策ワーキングループメンバー。日本口腔衛生学会学会のあり方委員会委員、フッ化物応用委員会委員、日本老年学的評価研究(JAGES)コアメンバー,International Centre for Oral Health Inequalities Research and Policyコアメンバー,BMC Oral Health Associate editor,Journal of Epidemiology Associate editor。