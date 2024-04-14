【画像】新作映画で人気俳優がトランプ前大統領に！ネットでは「似すぎ」の声

Buzz·掲載日 4 分前【画像】新作映画で人気俳優がトランプ前大統領に！ネットでは「似すぎ」の声俳優のセバスチャン・スタンが新作映画『The Apprentice（原題）』で、ドナルド・トランプ前大統領を演じます。最近公開された写真が、話題に！by Joseph LongoBuzzFeed StaffLinkFacebookPinterestTwitterMail 俳優のセバスチャン・スタンが、新作映画『The Apprentice（原題）』で、ドナルド・トランプ前米大統領を演じます。 Andreas Rentz / Getty Images 本作では、1970年代から80年代のニューヨークを舞台に、若きトランプ氏が不動産業で奮闘する姿を描いています。先日、そんな本作の劇中写真が公開され、話題を呼んでいます。 その写真がこちら👇 © APPRENTICE PRODUCTIONS ONTARIO INC. / PROFILE PRODUCTIONS 2 APS / TAILORED FILMS LTD. 2023 ロイ・コーン役のジェレミー・ストロング（左）と、ドナルド・トランプ役のセバスチャン・スタン（右） 似てる…！ Sonia Moskowitz / Getty Images, © APPRENTICE PRODUCTIONS ONTARIO INC. / PROFILE PRODUCTIONS 2 APS / TAILORED FILMS LTD. 2023 ドナルド・トランプ（左） 2人の髪型も、よく再現されている！ Sonia Moskowitz / Getty Images, © APPRENTICE PRODUCTIONS ONTARIO INC. / PROFILE PRODUCTIONS 2 APS / TAILORED FILMS LTD. 2023 SNSには、「すごく似ていてる」「セバスチャンはトランプ役にピッタリだと思う」といった反応が寄せられました。 この記事は英語から翻訳・編集しました。翻訳：久保舞菜美