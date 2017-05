天国の彼女に思いを込めて。エビ中の新曲「なないろ」に隠された秘密に泣きそう

More

View this photo on Instagram

SME / Via youtube.com

SME / Via youtube.com

SME / Via youtube.com

私立恵比寿中学 / Via shiritsuebichu.jp

View this photo on Instagram

SME / Via amazon.co.jp

Haruna Yamazakiに連絡する メールアドレス:haruna.yamazaki@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.