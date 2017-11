More

New Angles of America 。北米の三絶景を映した「新たな角度のアメリカ」は、スマートフォン向けの壁紙として撮影された。

バズフィード・ジャパン ニュース記者 Eimi Yamamitsuに連絡する メールアドレス:Eimi.Yamamitsu@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.