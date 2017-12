More

「海を渡った故郷の味 Flavours Without Borders」は、15の国や地域から日本に逃れて来た15人の家庭料理を紹介している。

また、若者の間でも食をきっかけに難民について考える機会が増えつつある。学生団体「Meal for Refugees( M4R )」は、大学食堂などで難民の家庭料理のメニューを導入している。

