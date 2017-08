スマホアプリでブランド品買いますか　偽物に騙されない方法と最新の対策はこちら

More

「コピー品が出やすいブランド品の売買には、利用者(コンシューマー)と利用者の間を企業(ビジネス)が仲介する『C to B to C』が適している」

RECLOはブランド品の売買を仲介する「C to B to C」サービスだ。ブランド品を買取、鑑定士が真贋をチェックした上で、販売する。

RECLOがこの調査を実施したのは、ユーザー間のいわゆる「C to Cサービス」利用者に警鐘を慣らすためだ。ユーザー同士のやりとりでは、商品が本物かどうかを第三者が確認することは難しい。

