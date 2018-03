More

彼女の日本での活動は記録づくめだ。 韓国人歌手として初めて日本でアリーナコンサートツアー、2002年には外国人歌手として最年少で紅白へ、その後6年連続で出場した。 デビューから6枚目までのアルバムは、すべてオリコン週間アルバムチャート1位。歴代女性アーティスト史上2位の記録だ。 現在はチャートだけでなく、よりよい音楽を届けることに一アーティスト、制作者としてやりがいと楽しさを感じているという。 インタビューの準備のために、衣装を変えてメイクをしている最中も、スタジオ全体に響くほどの声量で歌を練習していた。どこまでもストイック。 常に新たなことに挑戦したく、韓国、日本だけにとどまらず、2008年に『Eat You Up』で全米デビュー。日本で大きな成功を掴みながら、再び新境地でスタート地点に立った。 「沢山のことを学びました。物事って自分が大変だと思うほど大変になるし、自分が大丈夫って思えば、世の中が明るく見えてくるんです」 味わった苦労も、淡々と話す。 2014年には主演映画『Make Your Move』でハリウッドデビュー。昨年は韓国の大型オーディション番組『プロデュース101 シーズン2』でMCを務めた。 華やかな道を走り続け、迷いがないようにすら見えるBoA。そんな彼女が、胸中を吐露している曲が2月14日に発売されたアルバムの中にある。

