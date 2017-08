あまり知られていない「アメリカのナチス」。写真で振り返るその歴史

More

20世紀初頭、Free Society of TeutoniaやFriends of New Germanyのような米国の政治集団は、ナチス・ドイツの頑迷なイデオロギーと密接な関わりがあった。嫌悪感に満ちたプロパガンダを流布し、反ユダヤ主義、人種差別、歪んだアメリカンナショナリズムを推し進める集会を開いていたことで知られる。子供たちのためにナチスのサマーキャンプを開催する団体もあった。

1939年2月20日、ドイツ系アメリカ人協会(German American Bund)と呼ばれる団体がニューヨーク市のマディソン・スクエア・ガーデンで開いた集会には、約2万人の親ナチのアメリカ人が参加した。この時、アメリカのナチズムは不穏の極みに達した。その後に起きた第二次世界大戦とそれに続くナチスドイツの敗北の後、大規模な組織の多くは主流派ではなくなっていたが、公民権時代には白人優位主義の復活がアメリカ・ナチ党やNational States' Rights Partyなどネオナチのヘイトグループの復活を煽った。

本稿は、1930年代から続く、ナチズムに忠誠を誓ったアメリカ市民の、長くおぞましい歴史を明らかにするものだ。

このエッセイには、動揺を引き起こすような暴力的なイメージが含まれている。



このエッセイに含まれるすべての画像とキャプションは、Getty Imagesによるもの、もしくはそれを改変したものである。