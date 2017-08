More

長崎市国際文化会館提供 / Via 時事通信

AFP=時事通信 / Via 時事通信

Motive56 / Via Getty Images

Lifehouseimage / Via Getty Images

Ayame Suzukiに連絡する メールアドレス:ayame.suzuki@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.