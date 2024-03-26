    【画像集】駅に落ちていた「Suica」を見る「マジのスイカ」「えらい真っ赤で…」

    駅のホームで見つけたスイカの写真に注目が集まっています。駅に落ちていたスイカ……というと、どうしてもJR東日本のICカード・Suicaが頭に浮かびますが、落ちていたのはそちらではなかったそうです。こりゃビビるわ……！

    Aya Hoshino
    by Aya Hoshino

    星野 彩 / BuzzFeed Contents Editor

    Twitter: @stkjegan

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    ホームにある椅子と床に置かれた半分に切られたスイカがある駅のプラットフォーム。
    じゅん喫茶さん（@stkjegan）のXより

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    手がICカード「Suica」を電子マネーリーダーにタッチしている様子。
    時事通信フォト