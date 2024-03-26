【画像集】駅に落ちていた「Suica」を見る「マジのスイカ」「えらい真っ赤で…」
駅のホームで見つけたスイカの写真に注目が集まっています。駅に落ちていたスイカ……というと、どうしてもJR東日本のICカード・Suicaが頭に浮かびますが、落ちていたのはそちらではなかったそうです。こりゃビビるわ……！
Twitter: @stkjegan
だれか横須賀駅のホームでSuica落としてるよ('A`) pic.twitter.com/RcP0Dffa9Y— じゅん喫茶@どすこい喫茶ジュテーム (@stkjegan) March 23, 2024
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どうみてもスイカです。本当にありがとうございました pic.twitter.com/vtDSL3m2uA— じゅん喫茶@どすこい喫茶ジュテーム (@stkjegan) March 23, 2024
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タネはあんまありませんでした( ･ิω･ิ)🍉 pic.twitter.com/kN05W7dF9X— じゅん喫茶@どすこい喫茶ジュテーム (@stkjegan) March 24, 2024