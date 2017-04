L’élection présidentielle a eu un impact évident sur la santé mentale

3. «Mon anxiété s’est décuplée…»

«Depuis quelques mois, mon anxiété s’est décuplée, et comme à chaque fois que je suis dans une phase anxieuse, mon corps en fait les frais: boutons, boutons de fièvre, migraines, fatigue chronique et insomnie… J’ai aussi tendance à manger plus gras pour me «réconforter», ce qui fait que j’ai pris un peu de poids et qui n’aide pas avec les boutons, la fatigue, etc.

J’ai l’impression qu’en plus du caractère inédit de cette élection, l’intensité et l’omniprésence des débats (souvent houleux) sur les réseaux sociaux est vraiment difficile à ignorer. Le résultat, c’est que j’ai l’impression d’être tout le temps négative, et d’être beaucoup plus fragile émotionnellement. Pour l’instant je n’ai pas vraiment trouvé de solution, à part essayer de faire des breaks et de me déconnecter de l’actualité de temps en temps. J’ai aussi commencé à voir une psy et ça m’aide beaucoup à me libérer de mon stress.»

—Anaïs