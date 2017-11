9 mulheres compartilham conselhos práticos para lidar com dinheiro

Share On copy Share On copy

Share On link Share On link

Share On googleplus Share On googleplus

Share On reddit Share On reddit

Share On linkedin Share On linkedin

Share On stumbleupon Share On stumbleupon

Share On tumblr Share On tumblr

Share On more Share On more

Share On more Share On more

Share On whatsapp Share On whatsapp

Share On sms Share On sms

Share On email Share On email

Share On twitter Share On twitter

Share On lineapp Share On lineapp

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On vk Share On vk

Share On facebook Share On facebook

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Share On link Share On link

Share On email Share On email

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Share On facebook Share On facebook

Share On link Share On link

Share On email Share On email

"Eu sempre usava o cartão de crédito para fazer o meu dinheiro durar mais. Ainda estava sob controle, digamos, pois eu não cheguei a dever, mas eu estava sempre usando minhas economias quando chegava o dia de pagamento do cartão. Eu decidi descobrir quanto dinheiro eu realmente precisava para cobrir os custos essenciais mínimos da minha vida. Para mim, a quantia foi de 1000 dólares. Essa quantia cobriria o meu aluguel, contas e compras de mercado. Quando estabeleci esse limite para mim mesma, mantive minha conta corrente o mais próximo desse valor possível. Cada vez que eu passava desse valor, eu parava de gastar, e cada vez que eu tinha mais do que esse valor, eu transferia o dinheiro extra para a minha poupança." —Keren Duff, via email

2. Tenha consciência de que seu orçamento será diferente a cada mês.

"Passei por uma má fase financeira no começo deste ano. Meu marido perdeu o emprego, as contas começaram a se acumular e foi difícil pagar o refinanciamento da hipoteca. As pessoas falam de viver apenas do seu salário, mas nem isso conseguíamos fazer. Eu dizia às pessoas que as pagaria na próxima sexta-feira. E quando eu recebia na sexta-feira, eu já estava dura de novo na segunda. Eu me senti vencida.

Foi nessa época que me lembrei que um amigo tinha me recomendado o plano financeiro de Dave Ramsey. Me inscrevi para um curso de nove semanas e aprendi muito, incluindo a ideia de que todo mês você precisa de um orçamento diferente. Agora, no começo de cada mês, eu e meu marido reservamos um tempo para falar de despesas futuras. Alguns meses, temos aniversários e casamentos, e esse é o momento em que anotamos isso e nos planejamos com antecedência. Então estipulamos um valor para cada categoria em nossas vidas (mercado, combustível, lazer, melhorias na casa etc.) e não ultrapassamos esse orçamento — é um contrato que nós dois respeitamos. —Julie Mundt, via email