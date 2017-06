O que você precisa saber sobre o novo Xbox

Share On link Share On link

"O menor Xbox de todos" chega às lojas no mundo todo no dia 7 de novembro. Nos EUA, ele será vendido por 499 dólares.

O Xbox One X tem mais poder de processamento do que seu antecessor, o Xbox One.

O Xbox One tinha 1,3 teraflops de poder de processamento gráfico, enquanto o Xbox One X tem seis. Em termos leigos, isso significa que as imagens do novo console serão muito mais nítidas. A unidade de processamento do aparelho também é 30% mais rápida do que a do Xbox One, o que significa um tempo de carregamento menor.

Como o Playstation Pro, o Xbox One X é praticamente uma atualização de um console que já existe. Por isso, jogos feitos para o Xbox One X poderão ser jogados no Xbox One, mas com qualidade gráfica reduzida, de acordo com a Microsoft.



Antes do lançamento, usuários do Twitter especulavam que a Microsoft estava zombando da Sony com indiretas, ao escrever "6>4" em anúncios promocionais. O Playstation Pro, o console mais recente da Sony, tem 4,2 teraflops de poder de processamento gráfico. Já o Xbox One X tem seis.



Nesta atualização, a Microsoft deu ênfase na qualidade das imagens do aparelho. Com o Xbox One X, segundo a empresa, você não precisará de uma TV em 4K para jogar com imagens de alta qualidade. Para isso, aparelhos em 1080p serão suficientes.