Jean-Christophe Cambadelis à BuzzFeed: «La question de Manuel Valls au PS ne se posera plus dans quelques semaines»

Share On link Share On link

Share On googleplus Share On googleplus

Share On reddit Share On reddit

Share On linkedin Share On linkedin

Share On stumbleupon Share On stumbleupon

Share On tumblr Share On tumblr

Share On more Share On more

Share On more Share On more

Share On whatsapp Share On whatsapp

Share On sms Share On sms

Share On email Share On email

Share On twitter Share On twitter

Share On lineapp Share On lineapp

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On vk Share On vk

Share On facebook Share On facebook

Le PS est à la dérive, mais son patron, Jean-Christophe Cambadelis, tente tant bien que mal de tenir la baraque. À quelques jours d'un premier tour aux allures de chemin de croix pour les candidats socialistes, le député de Paris et lui-même candidat à sa réélection dresse le portrait d'une gauche morcelée mais pas (encore) abattue. Au passage, il allume Manuel Valls et Marisol Touraine, coupables d'avoir rejoint Emmanuel Macron dans son entreprise de démolition du PS.

Les projections sont plutôt catastrophiques pour le PS, est-ce que votre parti est mort?

Les projections nous donnent entre 20 et 30 députés, et entre 10 et 15 pour la France insoumise. Ce qui veut dire que dans le meilleur des cas, l’ensemble de la gauche fera entre 25 et 40 parlementaires. Si c’était ça, ce serait un recul historique de l’ensemble de la gauche. Et dans cet ensemble, le PS aurait subi une défaite parlementaire. Il faudra en tirer toutes les conséquences et analyser les raisons qui nous ont mené là.

Avec combien de députés PS considérez-vous que ces législatives n’auront pas été un échec?

Un chiffre qui permet d’être au-delà d’un groupe. Les sondages nous donnent une trentaine de députés, on n’a pas vu ça depuis la fondation de la Ve République. On va pas mentir aux gens. Si je vous disais qu’on allait faire une centaine de députés, vous exploseriez de rire. Prenez mon cas, si je suis au deuxième tour, j’ai des chances de l’emporter.

Un groupe c’est 15 députés. À 15 députés, vous considérez que ce n'est pas un échec?

À partir du moment où nous pouvons peser à l’Assemblée nationale. 15, 25, 30, 35. Personnellement, je pense que nous allons faire mentir les sondages.



Vous envisagez la possibilité d’avoir moins de 15 députés?

Non. Je pense que le PS aura un groupe, je l’espère le plus important possible. Si vous me demandez un pronostic, je nous vois plus près des 50 parlementaires que des cinq.