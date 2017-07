Livro por livro, este homem está reconstruindo uma biblioteca destruída pelo Estado Islâmico

Share On link Share On link

Share On googleplus Share On googleplus

Share On reddit Share On reddit

Share On linkedin Share On linkedin

Share On stumbleupon Share On stumbleupon

Share On tumblr Share On tumblr

Share On more Share On more

Share On more Share On more

Share On whatsapp Share On whatsapp

Share On sms Share On sms

Share On email Share On email

Share On twitter Share On twitter

Share On lineapp Share On lineapp

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On vk Share On vk

Share On facebook Share On facebook

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Share On link Share On link

Share On email Share On email

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

University of Mosul / Via libcentral.uomosul.edu.iq

Share On link Share On link

Share On email Share On email

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

No entanto, quando as Forças iraquianas começaram a recapturar as regiões ao redor de Mossul, um homem começou uma árdua campanha para restaurar a biblioteca, livro por livro.

Depois de tomar a universidade, os militantes do Estado Islâmico usaram o espaço da biblioteca central para reunir os professores da universidade e forçá-los a reescrever os livros didáticos que seriam usados no novo sistema educacional do califado.

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Share On link Share On link

Share On email Share On email

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

O blogueiro, que disse ter se formado na universidade e lecionava ali quando o Estado Islâmico tomou a cidade, se identifica como historiador. Em uma entrevista por telefone para o BuzzFeed News, ele revelou muito pouco sobre si mesmo — "eu posso dizer que ainda não cheguei aos 40" — e insistiu no anonimato para proteger a si mesmo e aqueles que ama. Ainda assim, falou muito sobre suas esperanças com relação à biblioteca e o motivo de ele se dedicar a reconstruí-la.

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Share On link Share On link

Share On email Share On email

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Share On link Share On link

Share On email Share On email

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Share On link Share On link

Share On email Share On email

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Today we have preserved rare books and manuscripts in the Central library of Mosul Univ.

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Share On link Share On link

Share On email Share On email

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

1001 Books from Baghdad 'The city of 1001 Nights' to Mosul 'The City of Two Springs', Received :)

De Marseille à Mossoul Avec Amour. Books from Marseille on its way to Mosul.

"Mais livros para Mossul de estudantes do Royal College of Surgeons, da Irlanda."

More books for Mosul from students at the Royal College of Surgeons in Ireland. Go raibh maith agat.

O blogueiro do Mosul Eye disse ainda que eles já arrecadaram cerca de 10 mil livros até o momento — o grupo pretende arrecadar 200 mil antes de reabrir a biblioteca. Muitos deles foram enviados para e recolhidos na cidade de Irbil, onde uma equipe de voluntários está etiquetando e organizando tudo.

Nos Estados Unidos, o Iraqi & American Reconciliation Project, projeto sem fins lucrativos que visa a reconciliação entre iraquianos e norte-americanos, com sede no Estado americano de Minesotta, está arrecadando livros e fundos para cobrir os custos de postagem. Na Europa, uma pequena ONG com sede em Marselha, chamada Entraide et Coopération en Méditerranée — Solidariedade e Cooperação no Mediterrâneo — se comprometeu a enviar um contêiner com 20 toneladas de livros.

No entanto, os voluntários ainda estão tentando encontrar uma maneira de transportar e armazenar centenas de milhares de livros em uma cidade arrasada pela guerra. "Nós estamos trabalhando com as autoridades de Mossul para conseguir transporte para os livros, e para nos cederem um espaço para estocá-los quando chegarem," ele disse.