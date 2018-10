17 artistas mulheres da história que provavelmente você não conhecia

Phoebe Anna Traquair era irlandesa e foi muito influente no movimento Arts and Crafts da Escócia durante o final do século 19 e início do século 20. Este movimento valorizava as habilidades criativas e decorativas tradicionais, como marcenaria, bordado e tapeçaria, e buscava inspiração na estética medieval. As duas imagens acima são enormes obras de arte bordadas conhecidas como "The Progress of a Soul", feitas entre 1895-1902.