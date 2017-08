Estas fotos assustadoras mostram a história dos nazistas nos EUA

Share On link Share On link

No início do século 20, associações políticas dos EUA, como o Free Society of Teutonia (Sociedade Teutônica Livre, em tradução livre) e o Friends of New Germany (Amigos da Nova Alemanha), alinharam-se à ideologia da Alemanha nazista. Esses grupos ficaram conhecidos por incitarem o ódio e por realizarem comícios promovendo o antissemitismo, o racismo e a uma visão deturpada do nacionalismo norte-americano. Alguns deles até fizeram acampamentos de verão nazistas para crianças.

O nazismo nos EUA chegou a um nível alarmante em 20 de fevereiro de 1939, quando a organização conhecida como Bund Germano-Americano realizou um comício no Madison Square Garden, em Nova York, com a presença de cerca de 20 mil norte-americanos pró-nazismo.



Após a deflagração da Segunda Guerra Mundial e a subsequente derrota da Alemanha Nazista, muitas dessas organizações se dissolveram e perderam popularidade. Apesar disso, houve uma retomada dos princípios da supremacia branca durante o período da luta pelos direitos civis nos EUA. Foi quando ressurgiram no país grupos de ódio neonazistas, como o American Nazi Party (Partido Nazista Americano) e o National States' Rights Party (Partido Nacional pelos Direitos dos Estados).

Esta matéria fotográfica revela a longa e aterradora história de cidadãos norte-americanos que optaram por se unir ao nazismo, desde a década de 1930.

Atenção: Este post contém imagens fortes e que podem chocar algumas pessoas.



Todas as imagens e legendas contidas aqui foram retiradas ou são adaptações do Getty Images.