23 coisas que você realmente deveria saber sobre seus seios

Share On link Share On link

Share On googleplus Share On googleplus

Share On reddit Share On reddit

Share On linkedin Share On linkedin

Share On stumbleupon Share On stumbleupon

Share On tumblr Share On tumblr

More

Share On more Share On more

Share On more Share On more

Share On whatsapp Share On whatsapp

Share On sms Share On sms

Share On email Share On email

Share On twitter Share On twitter

Share On lineapp Share On lineapp

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On vk Share On vk

Share On facebook Share On facebook

Recentemente, pedimos às pessoas do BuzzFeed Community que nos enviassem as perguntas que tinham sobre seus seios, mas que nunca tiveram coragem de fazer.

Em seguida, falamos com Alyssa Dweck, ginecologista obstetra que atua em Nova York, EUA, e é coautora do livro "The Complete A to Z for Your V" (O A a Z de sua V, em tradução livre) para obtermos respostas para essas perguntas.

*Aviso: Idade, histórico familiar e outros fatores são informações importantes que devem sempre ser fornecidos para que médico possa realizar um diagnóstico completo e adequado. As respostas para as perguntas podem variar de acordo com seu histórico. Se você sentir uma mudança repentina nos seios ou tiver outras preocupações, consulte seu/sua médico/a para um diagnóstico completo.