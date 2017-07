39 experiências com a depilação que a maioria das garotas já teve

Share On link Share On link

1. Ficar com os olhos cheios de lágrimas ao tentar tirar as sobrancelhas com pinça.

2. Tentar tirar um fio de sobrancelha que nem é muito comprido e acabar com uma marca vermelha no rosto (e com o fio ainda preso lá).

3. Usar uma pinça para tirar apenas alguns pelinhos do buço e então perceber QUE EXISTEM MUITOS DELES e que você deveria ter usado cera.

4. Achar que você tirou todos os pelinhos do buço, sair no sol e perceber que não, você ainda está com um lindo bigodinho.

5. Tentar descolorir as costeletas.

6. Para depois perceber que costeletas descoloridas são bem estranhas.

7. Tentar descolorir o buço e ter que sentar no banheiro por muito tempo com aquele bigode branco engraçado.

8. Quando você descolore o buço e as costeletas e eles ficam laranjas, chamando muito mais atenção do que antes.

9. Aguentar o cheiro horrível, horrível mesmo, do descolorante bem debaixo do nariz.

10. Chegar à conclusão que descolorir o buço é muito demorado e complicado e que, foda-se, você prefere ter um pouco de buço a ter que enfrentar essa chatice.