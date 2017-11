Tudo o que você aprendeu sobre penetração é mentira

Isto acontece por causa do coitocentrismo, que é a ideia do sexo com foco no clássico coito com movimento de "entra e sai". O coitocentrismo só reconhece como "de verdade" o sexo com penetração e invalida outras formas de contato sexual.

O coitocentrismo deriva da ideia de que a finalidade do sexo é a reprodução. Em outras palavras, o sexo somente é necessário para procriar, sendo o prazer algo secundário. No entanto, em um mundo em que o sexo não é praticado apenas para fins reprodutivos, este conceito se torna obsoleto.

Então, ainda que não vejamos mais o sexo como algo só para fins reprodutivos, o coitocentrismo se tornou profundamente enraizado, e nossa compreensão de sexo permanece focada no pênis e no prazer masculino. As mulheres são passivas e submissas, e o homem é o objeto ativo. O pênis dita os limites do sexo: o ato começa quando o pênis está ereto e termina quando ele ejacula. O prazer feminino é desconsiderado ou sem importância. Por este motivo, as preliminares também são consideradas como "aquecimento" antes do sexo de verdade e tendem a se concentrarem na ereção masculina, não no prazer feminino.