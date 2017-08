Bei diesen 15 Dingen, die man früher über den weiblichen Körper dachte, lachst du dich kaputt

Pye Henry Chavasse, der 1880 das Buch Advice to a Wife on the Management of Her Own Health schrieb, glaubte, dass "der bleiche, farblose Teint, die hilflosen, lustlosen, ja fast leblosen jungen Damen, die so andauernd in der Gesellschaft anzutreffen sind, ihren kläglichen Gesundheitszustand entweder fehlender, unzureichender oder starker Menstruation zu verdanken haben." Leblose junge Damen? Was los mit dir, Pye?