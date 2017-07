Share On link Share On link

Cuando acabó el curso, él le siguió escribiendo: "Empecé a dejarlo en visto porque para mí sus comentarios eran muy incómodos". Un día, recordó la joven, el profesor le habló sobre un partido de futbol: "Me dijo 'me encanta ver el futbol pero prefiero verte otras cosas a ti'". Ella no supo que responder.

"(Un día) le platiqué de mi tema de tesis y él me dijo que estaba muy interesado. Me pidió mi celular para que estuviéramos en contacto 'por si algo se ofrecía'. Entre las pláticas me invitaba a salir y me hacía comentarios innecesarios. Le dije que tengo novio, pero el comportamiento continuó".

En persona, recuerda, Vilalta le llegó a hacer comentarios sobre su apariencia física porque llevaba falda: "Me dijo que 'no podía dejar de verme'. Me recorrió toda con los ojos y me dio mucho asco. Me sentí súper vulnerable, pero siempre tuve gente que me apoyara".



Un caso más

Este medio estableció contacto con otra alumna que, de manera independiente, presentó una queja contra Vilalta, debido a que sintió acoso de su parte.

Un día, narró la joven, se reunió con el profesor en la cafetería de profesores.

"Al terminar la conversación, me preguntó que cuánto recibía de beca y que si me alcanzaba con eso. Le respondí que diez mil pesos y que por ahora me parecían suficientes pues contaba con el apoyo de mis papás. Me dijo que si necesitaba dinero, me podría incluir en su proyecto de seguridad y buscar una manera de aumentar mi beca. Esta conversación me hizo sentir bastante incómoda, por lo que decidí no volver a reunirme con el profesor", contó.

Después de eso, el profesor comenzó a escribirle de manera insistente por WhatsApp y ella decidió dejar de responder.

"Esta situación me causó mucha molestia, por lo que empecé a evitarlo. Me aseguré de que no estuviera en la tienda a la salida del comedor o le pedía a mis compañeros que revisaran que no estuviera o que me avisaran cuando se fuera, busqué horarios diferentes a los suyos y me escondí algunas veces", dijo.

La joven contó que el profesor preguntaba por ella y sus calificaciones, o le escribía mensajes diciéndole que esperaba más de ella en su rendimiento académico. "Estas acciones me hacían sentir asfixiada, por lo que me esforcé más para evitar topármelo", agregó.