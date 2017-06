Enquanto cúpula do PSDB aguarda TSE, base tucana prega rompimento com Temer

Share On link Share On link

Não tem trilha sonora.



Mas, se tivesse, Should I stay or should I go [Eu devo ficar ou devo partir?], clássico da banda inglesa The Clash, serviria perfeitamente para ilustrar o muro no qual repousa o PSDB, um dia antes do TSE começar a julgar Michel Temer por suspeitas de malfeitos em sua chapa com Dilma Rousseff.

Embora faça parte do governo Temer e caciques do partido como o chanceler Aloysio Nunes Ferreira digam que continuam com o presidente, a base do partido em São Paulo – hoje a principal fortaleza tucana, especialmente após Aécio Neves ter sido abatido pela Lava Jato – prega abertamente o rompimento com o governo.



Esta base – que é quem deve estar pedindo votos na rua no ano que vem – realizou um encontro em São Paulo que reuniu cerca de 300 pessoas, a maior parte vinda do interior do Estado.



A tônica foi de distância do presidente que, além de impopularidade, enfrenta suspeitas de corrupção.



"Me envergonha saber o governo que apoiamos faz reunião de madrugada, no que parecia (o encontro de) um religioso e uma prostituta", discursou Orlando Morando, o prefeito com fama de falastrão que quebrou a hegemonia na simbólica São Bernardo do Campo, berço político de Lula.



A bancada de 46 deputados federais é onde está localizada o maior foco da rebelião tucana. Quando o deputado Carlos Sampaio pregou o rompimento imediato, a platéia se entusiasmou.



"Somos reformistas, mas não é por isso que temos de manter cargo em governo que está desacreditado", disse o congressista.



Dos 12 tucanos que o eleitor paulista mandou à Câmara em 2014, só três apareceram.





A baixa adesão de deputados se deve a uma operação do Planalto e do próprio tucanato.





Temer reuniu-se com Geraldo Alckmin na sexta e o presidente do partido, senador Tasso Jereissati (CE), agiu para esvaziar o encontro em São Paulo. O governador, aliás, não apareceu no encontro desta segunda.



Principal fiador de Temer, o PSDB se divide entre aqueles que acham que é prematuro abandonar o peemedebista antes do TSE e os que acham que o custo de cada dia de permanência no governo será cobrado em votos.