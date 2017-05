Para Lava Jato, novas mensagens reforçam que Lula é dono oculto de sítio de Atibaia

Força-tarefa da Lava Jato apresenta mensagem de Lulinha para Fernando Bittar, dono formal do imóvel, sobre consertos de um equipamento do sítio. Lula nega a propriedade.

Em um e-mail de fevereiro de 2015, o empresário Fabio Luís Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula, discutiu com seu sócio Fernando Bittar o conserto da bomba na piscina do sítio de Atibaia – foco de uma das seis acusações criminais contra o petista.

"Meio que combinei com o Moura o seguinte. Depois que ele falar com meu pai, pedir para consertar a bomba de filtro da piscina (irmão do Maradona por 200 a 250 reais. Chamar a assistência técnica do aquecedor e ver o que fazer...", escreve Fabio Luís na mensagem a Fernando Bittar.



Para o Ministério Público Federal, que anexou um conjunto de mensagens e notas ao processo que corre na Justiça Federal de Curitiba, o e-mail seria mais um elemento que indicaria que o ex-presidente seria o dono oculto do imóvel, que recebeu R$ 1 milhão em benfeitoria de três empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras. Lula nega.



Na escritura, Bittar é um dos proprietários do sítio. Moura é um segurança da Presidência da República que trabalhou com Lula após ele deixar o cargo e Maradona é o caseiro do sítio.

A tese da Procuradoria é que o documento, ao mostrar que a família Lula se envolvia diretamente nas questões do imóvel, reforça a acusação de que o sítio pertence a ele. A acusação vem se baseando tanto em depoimentos de delatores das empreiteiras sobre as reformas na propriedade quanto em indícios de que Lula e sua família frequentavam e tomavam decisões sobre a propriedade, como a compra dos pedalinhos e o envio de parte do acervo presidencial para o sítio. A defesa de Lula diz que ele não é o dono e que é alvo de perseguição dos procuradores.



O e-mail foi anexado pelos investigadores a outro processo no qual Lula é réu: o do tríplex do Guarujá, com uma série de documentos no dia último dia 15.

O ex-presidente Lula nega que seja dono tanto do tríplex no Guarujá quanto do sítio em Atibaia.



O petista admite que frequenta o sítio no interior de São Paulo com a família, mas afirma que os proprietários são sócios de Fabio Luís – Bittar e Jonas Suassuna. Além de sócio de Fabio, Fernando Bittar é filho do ex-prefeito de Campinas e ex-sindicalista Jacó Bittar, amigo de longa data de Lula.