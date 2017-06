Share On link Share On link

Share On googleplus Share On googleplus

Share On reddit Share On reddit

Share On linkedin Share On linkedin

Share On stumbleupon Share On stumbleupon

Share On tumblr Share On tumblr

Share On more Share On more

Share On more Share On more

Share On whatsapp Share On whatsapp

Share On sms Share On sms

Share On email Share On email

Share On twitter Share On twitter

Share On lineapp Share On lineapp

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On vk Share On vk

Share On facebook Share On facebook

A conduta disciplinar do procurador do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, Sérgio Harfouche, virou alvo de uma apuração do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Ele é pastor.



Na semana passada, ele convocou pais de escolas públicas de Dourados (220 km de Campo Grande) para uma palestra sobre evasão escolar sob ameaça de multa.



Mas, durante a palestra, Harfouche, que é bispo da igreja Batista Palavra de Viva, de Campo Grande, fez uma pregação religiosa para expulsar a "feitiçaria" e a "idolatria" de Dourados. O estádio estava cheio.



A Corregedoria do CNMP instaurou uma reclamação disciplinar para apurar o episódio.

A reclamação para apurar a conduta do procurador foi feita pela Corregedoria do CNMP sob o número 441/2017-49 e corre sob sigilo. O corregedor do Conselho, Cláudio Henrique Portela do Rego, ainda não se manifestou no processo.