Moro aceita denúncia contra Lula no caso do sítio de Atibaia

De acordo com os investigadores da Lava Jato as construtoras OAS, Odebrecht e Schahin pagaram R$ 1 milhão na reforma do imóvel, que está em nome de amigos do ex-presidente. Os procuradores do Ministério Público Federal (MPF) afirmam que, além de ser dono oculto do imóvel de Atibaia, Lula recebeu as reformas como propina das construtoras dentro do esquema de corrupção entre as empreiteiras e a Petrobras.

Lula nega ser dono do imóvel e nega os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro atribuídos a ele pelos investigadores.