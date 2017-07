Lula diz que Moro se comporta como um "czar" e que seu processo foi uma "mentira"

Share On link Share On link

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu o tom aos ataques que tem feito à força-tarefa da Lava Jato e ao juiz Sergio Moro, que o condenou a 9 anos e meio de prisão no processo do tríplex do Guarujá.



Segundo ele, o "inquérito foi uma mentira" e "o processo é uma farsa". "Não vou permitir que meia dúzia de jovens mal intencionados venham tentar jogar a minha imagem na lama", disse Lula nesta terça (18) ao radialista Eli Correa, da Rádio Capital.

O petista mirou em Moro: "o juiz Moro não pode ficar se comportando como um czar, o seja, ele fala o que quer, como quer, sem respeitar o direito democrático, sem respeitar a Constituição, e vai passando por cima, não deixa a defesa falar".

Apesar de criticar a Lava Jato, Lula disse acreditar "piamente" em outras instâncias da Justiça. "A única coisa que eu tenho neste mundo é a minha dignidade", disse o petista, que negou mais uma vez ser dono do tríplex.

O petista reafirmou sua intenção de ser candidato e defendeu eleições antecipadas para a Presidência. "Eu acho que o Temer, já esta provado que não tem condições de continuar governando. A autoridade moral dele acabou".

Lula negou que a crise econômica atual seja fruto do governo Dilma (2011-2016) e culpou o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também preso pela Lava Jato, por emperrar as reformas no Congresso.

Mas admitiu que as desonerações, uma das marcas do governo petista, agravaram a crise: "Cometemos um equívoco de fazer desonerações. E não olhamos que estava deixando de entrar dinheiro no Estado".

Ao final da entrevista de 34 minutos, Lula escorregou nas palavras para criticar mais uma vez as acusações feitas a ele. "Para mim, a palavra moral tem preso, a palavra dignidade dignidade tem preso. Tem peso", corrigiu.

Como tem feito com entrevistas de rádio, Lula transmitiu a conversa diretamente em sua página no Facebook.