Lava Jato denuncia Lula por causa de sítio em Atibaia

A força-tarefa da Lava Jato denunciou nesta segunda (22) o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção e lavagem de dinheiro por causa de um sítio atribuído a ele em Atibaia, no interior de São Paulo. As construtoras OAS, Odebrecht e Schahin pagaram R$ 1,03 milhão pela reforma do imóvel, que não está em nome do petista, mas é usado por sua família. Outras 12 pessoas também foram denunciadas à Justiça Federal do Paraná. Procurado, o ex-presidente ainda não se pronunciou. Em outras ocasiões, ele sempre negou ser o dono do sítio.

Lula já é processado por causa de um tríplex no Guarujá. Ele nega ter recebido o tríplex como propina da OAS e afirma que colocou "500 defeitos" no apartamento porque não queria ficar com ele.

Agora, os investigadores da Lava Jato afirmam que Lula foi beneficiado com a reforma do sítio Santa Bárbara, custeadas pela OAS, Odebrecht e Schahin. As três construtoras participavam de um esquema de corrupção e fraudes em licitações da Petrobras. As reformas foram feitas em 2011.

De acordo com a assessoria da Lava Jato, essa acusação refere-se à propina de R$ 128,1 milhões pagas pela Odebrecht para a obtenção de quatro contratos da Petrobras. As propinas teriam sido repassadas a partidos políticos e líderes partidários, além de autoridades do governo.

Segundo a denúncia, parte das propinas das construtoras foi usada na reforma do sítio, como forma de lavar dinheiro. Odebrecht e OAS pagaram R$ 870 mil. Já a Schahin injetou R$ 150,5 mil na reforma. As reformas foram feitas, segundo a força-tarefa, para acomodar a família Lula.

O sítio de Atibaia está em nome de Fernando Bittar e Jonas Suassuna Filho, sócios de um dos filhos de Lula, Fábio Luis. Bittar é filho de Jacó Bittar, sindicalista ex-prefeito de Campinas pelo PT, amigo do ex-presidente há décadas. Fernando Bittar também foi denunciado, assim como o advogado e amigo de Lula Roberto Teixeira.

Os outros denunciados são: Leo Pinheiro, Marcelo Odebrecht, e Agenor Franklin Magalhães Medeiros, José Carlos Bumlai, Rogério Aurélio Pimentel, Emílio Odebrecht, Alexandrino Alencar, Carlos Armando Guedes Paschoal, Emyr Diniz Costa Júnior e Paulo Roberto Valente Gordilho.