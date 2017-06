"Ele não olha no espelho", diz tio de adolescente tatuado na testa

Share On link Share On link

"Ele não olha no espelho. Ele tem vergonha", contou ao BuzzFeed Brasil o tio do adolescente, Vando Rocha, 33. R. mora com o tio e a avó em São Bernardo desde um ano de idade. Ele estava desaparecido desde o dia 31 de maio. Na sexta (9), ele foi pego pelo tatuador Maycon Wesley Carvalho dos Reis, 27, e pelo vizinho dele, Ronildo Moreira de Araújo, 29.

Reis forçou R. a ser tatuado e Araújo teria ajudado o vizinho a segurar o adolescente e filmar as cenas, que correram rapidamente pelas redes sociais.



"Um primo meu me avisou: pegaram seu sobrinho e zoaram ele. Ele falou e eu desabei. Eu não tinha nem como o ver vídeo porque estava sem crédito para internet no celular. Meu primo mandou para o motorista de caminhão com quem eu estava trabalhando."

Vando contou que avisou a irmã, mãe do adolescente, que mora em Itapecerica com outros quatro filhos. E que a família juntou vizinhos e amigos para localizar o adolescente, que continuava desaparecido.

"Ele não voltou para casa. Ficou andando pela rua, com vergonha e com medo. Quando trouxeram ele para casa, ele só me olhou, abraçou a mãe a e avó e entrou no quarto para conversar comigo. Cortou meu coração ver ele assim".

Depois do relato do adolescente, Vando foi à polícia, que decretou a prisão do tatuador e do vizinho. O adolescente não tinha ideia de que o vídeo com as imagens dele estava espalhada pelas redes sociais.

"Eu esperei a justiça ser feita. Eu não tenho raiva deles, acho que agiram pela emoção e se enganaram porque o meu sobrinho é um menino bom. Mas, mesmo que não fosse, não se pode fazer isso com ninguém. Eu fico com pena das famílias deles."

R. abandonou os estudos no ensino básico. Segundo Vando, ele tem distúrbio de atenção e não era medicado porque a família não tem condições de arcar com um tratamento.

O adolescente se viciou em drogas e álcool. "Ele via a situação em casa e caía para o mundo", disse Vando.

De acordo com o tio, que está desempregado e faz bico como descarregador de caminhão a R$ 50 a diária, a família vive sob extrema pobreza. A mãe e a avó do adolescente estão desempregadas.

"Faz três meses que estamos sem luz nem água. Cortaram tudo. Eu não tenho vergonha de falar que a minha situação financeira é muito ruim", disse Vando.

Uma vaquinha virtual já arrecadou quase R$ 20 mi para pagar a remoção da tatuagem e custear despesas jurídicas e um tratamento de reabilitação contra dependência química para R.