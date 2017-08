Doria só deu meio expediente na prefeitura para viajar de novo

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), deu apenas meio expediente nesta quarta (23) na prefeitura e embarcou para Vitória e Vila Velha.



Embora negue que queira concorrer à Presidência da República, o tucano tem viajado pelas capitais e grandes centros do país.



Só na semana passada, foram três dias de viagem. Hoje, além de almoço com o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB), ele receberá em Vila Velha uma homenagem na Câmara Municipal. Doria diz, oficialmente, que não disputará prévias no PSDB e que respeita a intenção do governador Geraldo Alckmin, seu padrinho político, de disputar a Presidência no ano que vem.



Mas tem dito e deixado vazar conversas com o PMDB e o DEM, deixando claro que é cortejado. Em suas viagens, o prefeito faz uma agenda sanduíche, com atividades como encontro com empresários, conversas com políticos locais e o recebimento de títulos e homenagens. Há duas semanas em Salvador, levou uma ovada ao entrar no evento onde receberia o título de cidadão soteropolitano. O compromisso oficial de Doria em São Paulo hoje foi o lançamento de um aplicativo para celulares com dados sobre o atendimento oferecido na Cracolândia pela Prefeitura.



O aplicativo, que traz por exemplo endereços de serviços de assistência e fotos de pessoas desaparecidas, foi lançado com um erro: não lista os locais de atendimento mantidos pelo governo do Estado.



Questionado sobre o problema em entrevista coletiva, Doria afirmou que o aplicativo seria atualizado com os serviços estaduais. “É uma estrutura de extrema importância para nós, sem dúvida. Vamos incorporar isso”, reconheceu.

Na semana passada, Doria divulgou um vídeo no qual, ouve-se algumas pessoas gritando "presidente".



Nesta quarta, na sala de imprensa da Prefeitura, os jornalistas encontraram nas mesas diversas revistas IstoÉ, cuja capa era uma foto de Doria com a manchete "Nasce o anti-Lula".

O PT, principal legenda de oposição, se queixou ao Ministério Público sobre a agenda intensa de viagens do prefeito em horário de expediente.









