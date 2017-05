Doria diz que apoio do PSDB a Temer está em "avaliação permanente"

Share On more Share On more

Estrela em ascensão no PSDB, o prefeito de São Paulo, João Doria afirmou nesta sexta (26 ) ao BuzzFeed Brasil que o apoio ao presidente Michel Temer não é definitivo e ficará sob “avaliação permanente”.

Doria foi um dos participantes do jantar no apartamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para discutir os próximos passos do partido em relação ao governo Temer, atingido pela delação de Joesley Batista, da JBS. Os outros foram o governador Geraldo Alckmin e o presidente do partido, senador Tasso Jereissati (PSDB).



Ali, ficou suspenso o desembarque do governo, que vem sendo pedido por parte do PSDB, sobretudo os parlamentares mais jovens do partido. “Ainda bem que os cabelos brancos estão prevalecendo”, brincou um dos participantes do encontro, afirmando que o momento pede cautela.