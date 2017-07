Dilma diz que condenação de Lula é "escárnio"

Share On link Share On link

Share On googleplus Share On googleplus

Share On reddit Share On reddit

Share On linkedin Share On linkedin

Share On stumbleupon Share On stumbleupon

Share On tumblr Share On tumblr

Share On more Share On more

Share On more Share On more

Share On whatsapp Share On whatsapp

Share On sms Share On sms

Share On email Share On email

Share On twitter Share On twitter

Share On lineapp Share On lineapp

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On vk Share On vk

Share On facebook Share On facebook

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) disse ser um "escárnio" a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nove anos e meio de prisão no caso do tríplex. Ela divulgou nota à imprensa na qual considera que não havia provas de que o apartamento seria do ex-presidente.

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Share On link Share On link

Share On email Share On email

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

"A condenação de Luiz Inácio Lula da Silva, sem provas, a 9 anos e seis meses de prisão, é um escárnio. Uma flagrante injustiça e um absurdo jurídico que envergonham o Brasil. Lula é inocente e essa condenação fere profundamente a democracia", escreveu Dilma.



De acordo com ela, a sentença cumpriu "o roteiro pautado por setores da grande imprensa". "Há anos, Lula, o presidente da República mais popular na história do país e um dos mais importantes estadistas do mundo no século 21, vem sofrendo uma perseguição sem quartel."

Dilma encerra sua nota reafirmando que o ex-presidente deve concorrer à eleição presidencial no ano que vem."Lula é inocente. E o povo brasileiro saberá democraticamente resgatá-lo em 2018. Nós iremos resistir."

A presidente nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), usou a tribuna do Senado para defender Lula. "É uma denúncia que não traz nenhuma prova material. Nada, niente."

Gleisi criticou diretamente o procurador da república que coordena as investigações, Deltan Dallagnol, e o juiz Sergio Moro, que condenou Lula. "Juiz Moro, não jogue seu diploma no lixo, não jogue sua história", disse ela, para completar: "Não faça isso, é feio. Está todo mundo vendo que é uma decisão política."

Paulo Okamotto

Fernando Fernandes, o advogado de Paulo Okamotto, presidente do Instituto Lula, que foi absolvido na ação, divulgou nota sobre a absolvição de Okamotto e Lula no que diz respeito aos pagamentos da OAS para armazenar o acervo do ex-presidente. Segundo ele, a absolvição "demonstra que a Operação Lava Jato está preenchida por ilegalidades e acusações que não constituem crime".

Lula

Os advogados do ex-presidente devem recorrer da decisão, mas ainda não se pronunciaram. O ex-presidente também não se manifestou. Ele está em seu escritório no Instituto Lula e sua assessoria não soube informar se ele fará um pronunciamento. Já os advogados estão em audiência com o juiz Sergio Moro por causa de outra ação contra o petista.

Veja também: