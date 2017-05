Defesa de Lula contesta argumento do MPF que teria tido 28 encontros privados com diretores da Petrobras

Share On link Share On link

Em um extenso documento com fotos e reportagens de época, ele rebateu as agendas dos então diretores da estatal apresentadas no último dia 15 pela força-tarefa da Lava Jato. O documento foi divulgado em seu site e mostra imagens como o encontro de Lula com chefes de Estado ou participando de cerimônias públicas para dizer que os encontros apontados nas agendas não são reuniões específicas com a Petrobras.

Em seu depoimento ao juiz federal Sergio Moro no dia 10, Lula havia afirmado que se reuniu com a direção da estatal por duas vezes apenas. Dias depois, a força-tarefa juntou documentos no processo que trata do caso do tríplex do Guarujá com a agenda dos diretores apontando 29 reuniões ou encontros com o petista.



De acordo com o Instituto Lula, três agendas não aconteceram, 17 não foram encontros do então presidente com os diretores, mas cerimônias públicas ou reuniões interministeriais. Há também reportagens que apontam que alguns dos encontros de Lula com a direção trataram de temas específicos, como pré-sal e Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e foram divulgados para a imprensa.

A Moro, Lula disse: "O presidente da República não participa do dia a dia, da semana a semana, do mês a mês (da Petrobras). Como eu disse ao senhor, o presidente da República participa de raríssimas reuniões. E eu falei de duas que participei”. As reuniões citadas pelo ex-presidente são ligadas à descoberta do pré-sal.

Um dos documentos da força-tarefa seria um possível encontro entre Lula e o então presidente da estatal José Eduardo Dutra na Coreia do Sul.