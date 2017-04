Com US$ 10 mi, diretor brasileiro contou a história de anti-herói na Guerra do Iraque

Share On link Share On link

O diretor Fernando Coimbra, 40, estreia no dia 24 pela Netflix seu primeiro longa internacional com um roteiro e um orçamento que fogem do cenário brasileiro: Castelo de Areia, um filme sobre a segunda guerra do Golfo, a um custo de US$ 10 milhões.



Seu último longa, O Lobo Atrás da Porta, contou com modestos US$ 800 mil.

Para contar a história do soldado americano Matt Ocre (Nicholas Hoult), Coimbra filmou o longa na Jordânia e usou a tensão da guerra na Síria, país vizinho, para transportar os telespectadores para as ofensivas no Iraque de 2003.



Em entrevista ao BuzzFeed Brasil, Coimbra contou como foi fazer um filme de guerra sob a perspectiva de um soldado que não queria ir à guerra e trabalhar com orçamento 12 vezes maior do que seu primeiro filme.



A seguir os principais trechos da entrevista feita em um hotel de São Paulo.