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東京メトロ、北朝鮮のミサイル発射で一時運転見合わせ　「念のため安全確認をする」

現在は運転を再開している。

Takumi Harimaya
Takumi Harimaya
播磨谷拓巳 BuzzFeed News Reporter, Japan

東京メトロは4月29日午前6時7分、全線で一時、運転を見合わせた。

韓国の聯合ニュースは29日朝、北朝鮮が平安南道一帯から弾道ミサイルを発射したと伝えた。韓国軍は北朝鮮が発射した弾道ミサイルは1発で、失敗したと推定している。

東京メトロによると、ミサイル発射の情報を受け、念のため安全を確認する措置とのこと。約10分後に運転を再開した。

▲銀座線の公式Twitter

Twitter上には利用客からのツイートがあがっている。

またJR西日本によれば、北陸新幹線は、午前6時8分から金沢駅と新潟県の上越妙高駅の間で一時、運転を見合わせた。

同様に念のため安全を確認する措置とのことで、約10分後に運転を再開している。



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