26 fatos sobre o sono que vão te despertar

O ronco (que não deve ser confundido com a apneia do sono) é o som que é criado quando os tecidos da garganta relaxam até bloquearem parcialmente a via aérea, vibrando toda vez que a pessoa respira. E, de acordo com Alcibiades, o que torna sua via aérea (a traqueia) mais estreita, como dormir de barriga para cima, aumenta sua probabilidade de ter um ronco bem alto.

Outros fatores que estreitam a via aérea e tornam o ronco mais provável de acontecer é a presença das amígdalas, dormir extremamente cansado, consumir bebidas alcoólicas e tomar relaxantes musculares ou pílulas para dormir. Também é possível ser geneticamente predisposto ao ronco, como nascer com uma via aérea estreita, ter o tecido do pescoço mais relaxado ou ser propenso a ganhar peso na área do pescoço. Após a menopausa, as mulheres também tendem a perder colágeno na pele, diminuindo a elasticidade no pescoço e tornando o ronco pior, razão pela qual algumas mulheres desenvolvem a apneia do sono depois de perderem altos níveis de estrogênio.

Às vezes, as paredes da garganta colapsam completamente, de modo que a via aérea fica completamente bloqueada, e essa é a diferença entre ronco e apneia do sono.